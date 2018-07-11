國際財經

中美貿易緊張關係升級，美國公布2000億美元中國商品關稅清單，中國稱不得不作出必要反制，加上英國政局混亂持續，市場避險情緒高漲，歐洲股市早段挫逾1%。

截至本港時間下午3時48分，英國富時100指數報7598點，挫93點或1.21%；德國DAX指數報12448點，挫161點或1.28%；法國CAC 40指數報5377點，挫57點或1.05%；意大利富時MIB指數報21722點，挫334點或1.52%。

道指期貨暫報24682點，挫245點。

美國宣布啟動對年貿易額約2000億美元(約1.56萬億港元)的中國商品，額外徵收10%關稅程序，除涉及「中國製造2025」計劃的高新製造業產品外，商品清單還包括家具、多種金屬、電動汽車電池、服裝、皮革製品、電視機部件、冰箱等。

中國商務部回應稱，美方以加速升級的方式公布徵稅清單，是完全不可接受，對此表示嚴正抗議。

另外，英國首相文翠珊所屬保守黨有兩名副主席，因不滿「軟脫歐」方案而提出辭職，政界憂慮文翠珊或遭到所屬保守黨發起倒閣行動。

美國豁免伊朗石油出口制裁立場軟化，加上美國能源資訊局(EIA)調高2019年全國產量預測，油價下滑。倫敦布蘭特期油扭轉上日漲1%的強勢，今日回吐，現報77.63美元，挫1.23美元或1.56%；紐約原油期貨現時每桶報73.68美元，跌0.43美元或0.58%。

美國今日稍後將公布6月生產物價指數(PPI)數據，市場預期按月和按年分別增長0.2%及3.1%，前值分別升0.5%及3.1%。能源資訊局亦會公布官方結果，原油庫存預期減少378.8萬桶，汽油與蒸餾油庫存分別減少100萬桶與增加100萬桶。