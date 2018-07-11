國際財經

隔晚美股續爬升，道指升143點或0.58%，報24919點；納指升0.04%；標普500指數升約0.35%。美國今早公布新一批價值2000億美元的中國入口貨品名單，並啟動額外徵收10%關稅的程序。亞太股市普遍受挫。

日經225指數最新挫352點或1.59%，報21844點。

南韓首爾KOSPI指數最新跌27點或1.19%，報2266點。

澳洲悉尼普通股指數最新跌39點或0.62%，報6303。紐西蘭NZX50指數最新報9029點，升6點或0.07%。