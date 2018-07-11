國際財經

美元兌日圓自7周高位回落，澳元挫跌，此前美國宣布對2000億美元中國商品徵收關稅，中美貿易緊張關係升級。

美元兌日圓在亞洲盤初跌至110.85，香港時間8時50分報110.87；美國時段尾盤報111.25日圓左右。美元周二稍早曾觸及7周高點111.355。

澳元兌美元從本周高位0.7480下滑至0.7424，香港時間8時50分報0.7421；本周高點亦為逾3周高位。

美國貿易代表萊特海澤稱，美國將對額外2000億美元中國商品加徵10%的進口關稅。