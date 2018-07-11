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今日 07:07 國際財經

美國拘華裔蘋果前僱員 控偷自駕車機密

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美國執法單位控告蘋果公司的一名華裔前僱員，指他涉嫌偷取蘋果自駕車計劃的商業機密。

根據美國聯邦法院一份刑事案陳述文件，蘋果前硬件工程師Xiaolang Zhang於7月7日在聖荷西機場通過安全檢查後被捕。當時，他準備乘機前往中國。

根據陳述文件，Zhang受僱於蘋果，工作是參與自駕車相關配件的研發。今年4月，他以首名兒子出世為理由，申請暫時停職，然後與家人回到中國。他在4月底回到蘋果後，向主級提出呈辭。他承認，計劃回到中國替一間研發自駕車的初創企業Xiaopeng Motors工作，後者在矽谷也有辦事處。

他的主管其後聯絡蘋果保安處，發現Zhang曾經在4月28日進入蘋果辦公室，從電腦系統搜尋很多機密資料，包括下載一幅隱密自駕車配件藍圖至他的個人電腦，以及取走一些配件。

聯邦調查局密探在6月27日持法院手令到Zhang寓所搜查，以及向Zhang問話。其後，密探獲悉Zhang購買7月7日機票，於是在機場拘捕他。

根據文件，蘋果公司13.5萬僱員中，有5000人參與自駕車開發計劃，當中2700人可與Zhang一樣，接觸上述機密資料。

蘋果回應查詢時表示，該公司對保管機密資料一貫實施嚴格制度，集團與相關政府單位合作處理有關事宜。

Zhang的代表律師Tamara Crepet未有回應查詢。

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