國際財經

近期強勁的經濟數據，抵消了市場對貿易戰的擔憂，美股延續昨日升勢，早段升幅進一步擴大，標指更升至近4個月高。但投資者亦逐步把焦點轉移至企業財報季，本周稍後公布業績的銀行股回跌，標指及道指由高位回順，納指在踏入尾市時掉頭倒跌。

截至本港時間凌晨約2時14分，道指報24900點，升123點或0.50%，早段最多曾漲168點或0.68%，觸及24945點；家庭用品股寶潔飆2.0%，暫時是表現最佳道指成分股；波音反彈1.5%；紐約期油漲0.2%，報每桶74美元，油股雪佛龍、埃克森美孚分別升1.3%及1.2%。不過，銀行股摩根大通及高盛分別倒跌0.46%和0.74%。

標指曾創近4個月高

標普500指數報2791點，升7點或0.25%，盤中曾攀至高位2795點，是3月13日以來即市最高位。納指報7750點，跌6點或0.08%，低位曾挫至7731點，早段最高曾升至7777點。

百事業績勝預期 股價飆升

市場將迎來一批能夠顯示美國企業健康狀況的企業財報；其中，盤前公布盈利超出預期的百事可樂，股價升4%。另外，投資者亦關注本周五公布財報的幾家銀行業巨頭，包括摩根大通、花旗集團，以及富國銀行等。

另外，在投資者擔心美國與主要貿易夥伴之間關係惡化的同時，最近美國公布的一系列經濟數據進一步印證了美國經濟的潛在力量。不過，美國聯儲局前主席格林斯平最近談及國際貿易時表示，美國應該停止加徵關稅，如果不削減，美國之前發展上的優勢，將會被現行關稅政策抵消。

ADS Securities證券公司研究主管Konstantinos Anthis表示，鑑於財報季的前景樂觀，投資者似乎忘記了國際貿易關係進一步惡化的威脅。

此外，英國政局變化亦令市場格外留心，尤其在英國脫歐的進展方面，因為英國外交大臣約翰遜(Boris Johnson)與英國脫歐事務大臣戴德偉(David Davis)均已辭職，使英國首相文翠珊及其政府未來的

脫歐談判壓力倍增。

不過，歐洲股市仍造好，Stoxx 600指數收報386.25點，升0.43%，為連續第六個交易日上揚。英國富時100指數報7699點，升11點或0.15%；德國DAX指數報12602點，升58點或0.47%；法國CAC 40指數報5427點，升29點或0.54%。