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今日 01:14 國際財經

美國上調今年油價及明年產量預測

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美國能源資訊局(EIA)調高2019年全國產量預測，但沒有修訂今年預測。

根據EIA發表的7月短觀經濟報告，該局預測明年本土石油產量平均每日為1180萬桶，較6月時高0.3%；2018年產量維持1079萬桶不變。

同時，EIA向上修訂今年紐約期油與布蘭特期油預測平均值，分別升2.2%與1.1%，最新值為69.95美元與71.80美元。

消息公布後，紐約8月期油報每桶73.84美元，升1美仙；布蘭特9月期油升51美仙或0.7%，報每桶78.58美元。

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