國際財經

華爾街大行摩根士丹利授予交易部門主管Ted Pick更多權力，包括執掌投資銀行業務。外界相信，他將成為行政總裁James Gorman的有力替任人選。

根據大摩發出的內部通訊，現年49歲的Ted Pick，將擔任集團旗下機構證券部門主管，直接向總裁Colm Kelleher滙報。機構證券部門掌管投資銀行及交易業務，部門收益佔集團總收入的約一半。

Ted Pick在位期間仕途順利，在金融海嘯後，帶領證券交易部門發展成為華爾街首屈一指的大行，亦成功扭轉掐入困難的定息業務。