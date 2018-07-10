國際財經

上周五(7月6日)公布的美國經濟數據喜憂參半，其中6月非農就業新增職位增加21.3萬，高於預期的19.5萬，但美國6月失業率重返至4%，差於市場預期3.8%，6月平均時薪按年增長錄得2.7%，亦遜於預期2.8%，美滙指數受此拖累失守94.00關口，周一(7月9日)更進一步下挫至93.70，刷新近一個月以來新低，英鎊/美元受惠於美元弱勢，一度攀升至6月14日以來的近1個月高位1.3363。

不過，儘管英國首相文翠珊(Theresa May)的退歐計劃上周五取得內閣共識，但周日(7月8日)脫歐大臣戴德偉(David Davis)及其下屬英國退歐事務部次長貝克(Steve Baker)卻因不滿文翠珊的「軟脫歐」計劃而辭去職務，認為文翠珊向歐盟讓步太多。不僅如此，英國外相約翰遜(Boris Johnson) 周一(7月9日)也提出請辭，英國負責脫歐事務的兩大要員及外交大臣相繼請辭令英國平穩退歐再添不確定性，加之同日文翠珊表示要為「無協議」脫歐做好準備，英鎊/美元受此拖累從近1個月高位暴跌逾170點至日內低位1.3189。

今日英鎊/美元雖一度從低位反彈，但最高升至1.3300後受阻回落。事實上，戴德偉和約翰遜的辭職令文翠珊首相地位受到巨大衝擊，現行法律規定，只需48名保守黨議員要求，就可對黨首開啟信任投票，若文翠珊執政地位受到衝擊令英國的政治不確定性增加，恐將為英鎊/美元提供下行動力。不過，此前英倫銀行行長卡尼(Mark Carney)發表鷹派言論稱進一步收緊貨幣政策是有必要的，令市場對於8月英倫銀行加息的預期進一步升溫，若脫歐前景的不明朗不會影響英國加息之路，英鎊/美元應可在低位獲得支持。

技術分析方面，儘管英鎊/美元目前仍在日線圖的小型上升通道內波動，但昨日短暫升穿1.3300後大幅回落，今日再度挑戰1.3300亦失敗而回，後市恐有機會再度下探上升通道底部1.3200支持。若短期內英鎊/美元跌穿1.3200水平，滙價或會進一步跌向1.3100甚至1.3050附近水平；但美滙指數在日線圖形成「小雙頂」並跌穿頸線水平，後市或仍有下跌空間，因此若英鎊/美元能企穩1.3200支持並升破1.3330-1.3340阻力區域，後市仍有望挑戰1.3400甚至1.3500水平。

策略方面，我們根據6月27日策略已於1.3260沽出英鎊(下望1.3060，升穿1.3310止損)，並於1.3240提前平倉，獲利20點。短期內若英鎊/美元反彈至1.3300-1.3320阻力區域，我們將沽出英鎊，下望1.3205，升穿1.3360止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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