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今日 18:32 國際財經

歐股中段靠穩 聚焦美企季績

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英國首相文翠珊聲言奮力對抗迫宮意圖，加上中德企業簽訂總值約200億歐羅協議，利好市場氣氛，歐洲股市中段靠穩，但投資者將焦點轉至美企的季度業績。

截至本港時間傍晚6時32分，英國富時100指數報7708點，升20點或0.27%；德國DAX指數報12573點，升29點或0.24%；法國CAC 40指數報5424點，升26點或0.49%；意大利富時MIB指數報22138點，升105點或0.48%。道指期貨暫報24835點，升61點。

數據方面，英國5月國內生產總值(GDP)按月增長0.3%，按年則增長1.5%，為去年11月以來最高增幅；5月工業生產按月下降0.4%，低於預期上升0.5%。法國5月工業產出按月跌0.2%，預期為上升0.7%，前值為跌0.5%。德國7月ZEW經濟景氣指數為負24.7，為2012年8月來最低。美國6月NFIB小企業樂觀指數降至107.2，預期為106.9%，前值為107.8%。

另外，歐洲央行管委兼意大利央行行長維斯科(Ignazio Visco)表示，歐央行需要採取謹慎的貨幣政策立場，以避免長期債券孳息率和金融市場波動突然上升。

油價造好，紐約原油期貨現時每桶報74.3美元，升0.45美元或0.61%；倫敦布蘭特期油報79.06美元，升0.99美元或1.27%。

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