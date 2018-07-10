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今日 15:42 國際財經

地緣政局緩和 歐股早段個別走

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英國首相文翠珊聲言奮力對抗迫宮意圖，略為紓緩當地政局緊張情緒，加上中德兩國企業簽訂總值約200億歐羅(約1845.7億港元)協議，刺激區內交投氣氛；投資者將焦點轉至即將公布之企業季度業績，預期會有亮麗表現，歐洲股市早段個別發展。

截至本港時間下午3時42分，英國富時100指數報7699點，升11點或0.15%；德國DAX指數報12547點，升3點或0.03%；法國CAC 40指數報5409點，升11點或0.22%；意大利富時MIB指數報21969點，跌63點或0.29%。

道指期貨暫報24819點，升45點。

市場繼續關注委內瑞拉、利比亞與伊朗的原油供應受阻問題，油價造好，紐約原油期貨現時每桶報74.21美元，升0.36美元或0.49%；倫敦布蘭特期油延續上日漲逾1%，現報78.64美元，升0.57美元或0.73%。

意大利今日稍後將公布5月季調後工業產出數據，市場預期按月增長0.8%，前值為跌1.2%。英國5月製造業及工業產出料按月分別升0.7%及升0.5%，前值分別跌1.4%及跌0.8%。另外，德國亦公布7月ZEW經濟景氣及現況指數，料分別為負18.9及正78.1，前值分別為負16.1及正80.6。

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