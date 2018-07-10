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今日 10:57 國際財經

油組:不接受特朗普指責

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身兼石油出口國組織(OPEC)輪任主席的阿聯酋石油大臣馬茲魯伊(Suhail al-Mazrouei)，稱油組不會接受美國總統特朗普近期要求其提高石油產量的指責。

馬茲魯伊向路透表示，石油行業出現的問題不能全部由OPEC承擔，但該組織已在6月的會議上採取了行動以作出回應。他又稱，OPEC成員國擁有足夠的產能，以應對任何不可預見的全球供應中斷。

特朗普近幾周指責OPEC推高油價，並敦促該組織採取行動壓低價格。OPEC在6月的會議上同意從7月開始小幅提高產量。

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