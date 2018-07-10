訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 10:32 國際財經

軟銀156億購部分雅虎日本股份

放大圖片

日本軟銀集團表示，旗下子公司軟銀公司將以2210億日圓(約156.22億港元)，收購美國投資公司Altaba所持的雅虎日本10.78%股份。

軟銀將通過一次要約收購，以每股360日圓的價格收購上述股份。

交易完成後，軟銀集團及其子公司的持股比例將從現在的42.95%升至48.17%，Altaba仍將持有雅虎日本的約13.6億股股票，相當於約27%的股份。

消息傳出後，雅虎日本在東京的股價最新飆升12.78%，報406日圓；軟銀亦漲2.18%，報8764日圓。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。