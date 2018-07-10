國際財經

日本軟銀集團表示，旗下子公司軟銀公司將以2210億日圓(約156.22億港元)，收購美國投資公司Altaba所持的雅虎日本10.78%股份。

軟銀將通過一次要約收購，以每股360日圓的價格收購上述股份。

交易完成後，軟銀集團及其子公司的持股比例將從現在的42.95%升至48.17%，Altaba仍將持有雅虎日本的約13.6億股股票，相當於約27%的股份。

消息傳出後，雅虎日本在東京的股價最新飆升12.78%，報406日圓；軟銀亦漲2.18%，報8764日圓。