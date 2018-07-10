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內地官媒《人民日報》連日發表評論文章炮轟美國引發貿易戰，最新一篇批評美國為自己的單邊貿易保護主義行為找了很多理由，所謂「貿易不平衡論」就是其中之一。

文章指出，根據中國和美國政府機構專家組成的工作組測算結果，美國官方統計的對華貿易逆差被高估了20%左右。而美國政府引用的貿易數據只包括貨物貿易，並未反映服務貿易。美國服務業佔GDP的70%以上，其貿易順差不小，如果算進去，所謂的「貿易不平衡論」就更站不住腳。

文章指出，糊塗賬未必都是糊塗人算出來的，有些糊塗賬恰恰是聰明人算出來的，只不過算賬人聰明得過了頭、偏了心，美國「貿易不平衡論」這筆糊塗賬也不例外。從宣揚「自由貿易」轉向大談所謂「公平貿易」，美國的目的只有一個，就是讓「美國優先」落地，讓世界各國為美國獨霸天下埋單。

文章強調，關稅水平和開放程度向來與發展階段、資源稟賦、產業競爭力密切相關。美國所謂的公平貿易和對等開放，實質上否認了各國發展的差異性、階段性，勢必給發展中國家經濟和產業帶來巨大衝擊，勢必造成更大範圍的不公平。

文章稱，單邊保護主義如同把自己關進黑屋子，看似躲過了風吹雨淋，卻隔絕了陽光和空氣。國際貿易的本質是互利共贏，國際貿易到底怎麼搞，只能由各國商量着辦。這是不容撼動的鐵律。