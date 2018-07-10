國際財經

英國零售業聯盟(BRC)公布，6月總體零售銷售按年增長2.3%，增幅較5月份的4.1%放緩，反映許多消費者依然保持警惕。

調查顯示，受世界盃影響，6月英國消費者用於啤酒、燒烤和大屏幕電視方面的支出增加。

BRC行政總裁Helen Dickinson表示，在家庭收入勉強跑贏通脹的情況下，消費者與零售商的情況仍極度艱巨。

消費支出佔英國經濟約80%，英倫銀行正密切關注購物者行為，以衡量是否下次8月的政策會議中加息。

BRC表示，6月同店銷售增長1.1%，低於5月的增長2.8%。