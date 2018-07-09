國際財經

路透引述消息人士稱，美國最大有線電視集團Comcast正為21世紀霍士(Twenty-First Century Fox，簡稱霍士)地區體育頻道物色買家，希望通過出售上述資產，有助紓緩美國司法部對該公司收購霍士娛樂資產引起的壟斷問題之關注。

Comcast較早時提出以現金650億美元收購霍士娛樂資產的建議，作價與迪士尼提出的710億美元現金加股份建議略有不如。消息人士指出，Comcast考慮提高收購價，因此尋求體育頻道買家，不單可紓緩司法部對壟斷問題的關注，也可增強本身財政，以提高收購價。

據悉，Comcast已經接觸私募基金Apollo Global與貝萊德，了解他們對收購地區體育頻道的意向。消息人士指出，不排除一些娛樂巨擘有興趣收購相關資產。

霍士股東將於7月27日表決迪士尼建議。Comcast預算在此前提出新收購建議。

Comcast與霍士未有回應查詢。迪士尼、Apollo與貝萊德拒評上述消息。

上月，司法部表示不反對迪士尼收購霍士資產，條件是要迪士尼日後出售霍士全部22條地區體育頻道。據悉，上述體育頻道的估值達200億美元。

不過，Comcast可能不希望出售全部22條地區體育頻道。消息人士指出，該公司認為，與霍士重叠的情況只涉及8個地區體育頻道，而該集團一向想強化體育節目供應。因此，Comcast可能游說司法部，接納其只出售部分頻道的建議。