國際財經

美股周一高開高走，道指中段漲逾300點，有望錄得「三連升」。投資者暫時擺脫了對貿易戰的擔憂，主要是受上周樂觀的美國非農就業報告推動；銀行股帶動升勢，但隨着企業新一輪財報季快將展開，市場關注企業的盈利情況。

截至本港時間凌晨約零時57分，道指報24759點，升302點或1.24%，稍早時最高曾觸及24769點；道指扭轉今年初以來的跌勢，累計回升約0.2%，技術上亦是近三個月內首次重拾50天線移動平均線；對貿易戰敏感的重型機械股卡特彼勒(Caterpillar)股價抽高3.6%，暫時為表現最好的道指成分股；銀行股摩根大通、高盛分別攀升2.4%及2.1%。

標普500指數報2781點，升21點或0.77%；納指報7725點，升37點或0.49%，Netflix彈升1.3%，蘋果上揚約1%，亞馬遜升0.8%，Alphabet漲0.6%。

美國總統特朗普努力推行美國優先政策，諸多跡象顯示全球經濟開始面臨壓力，特朗普未來一周將出訪歐洲，預期他將聽到要求他避免全面貿易戰的新一輪呼聲。

不過，隨着中美在進口關稅上展開以牙還牙式的交鋒，市場亦準備仔細分析未來幾周的美國企業財報，尋找有關貿易戰影響，以及這是否會影響支出計劃的跡象。至於第二財報季度即將揭開序幕，摩根大通、富國銀行和花旗集團周五(13日)將公布業績。

此外，超過200多家標普500企業將在未來兩周內陸續公布業績，其中包括一些可能會受到美中貿易戰衝擊的美國公司，包括波音、惠而浦等，而卡特彼勒則於本月30日公布業績。

值得留意的是，未來幾日油市可能也會出現更多震盪，OPEC已同意放鬆產量限制，但美國對伊朗的新制裁成為刺激油價的最新因素。油價走勢反覆，紐約原油期貨現時每桶報73.57美元，跌0.31%。

此外，美國聯儲局正在推進加息計劃，全球金融環境趨緊，全球一些主要央行的行長未來一周將發表一系列講話，其中包括日本央行行長黑田東彥、歐洲央行行長德拉吉、英倫銀行行長卡尼，以及加拿大央行行長波洛茲，而加拿大央行本周更有可能加息。