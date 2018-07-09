國際財經

因上周一(7月2日)公布的美國供應管理協會(ISM)6月製造業採購經理人指數(PMI)錄得四個月新高60.2，超出預期的58.5，而且全球最大的黃金ETF持倉數據顯示黃金需求疲弱，貴金屬總體價格走勢疲弱，不但鉑金價格刷新近十年低位至797.08美元，而倫敦金亦在上周一重挫0.84%，並在第二日繼續擴大跌幅，刷新六個半月低位至1237.9美元。

不過，金價在創下六個半月新低後受到大量買盤支持而迅速反彈，加上美匯指數已延續3個月升勢並在技術上呈現極度超買，故大量投資者在7月4日美國獨立日假期到來前賣出美元以鎖定利潤，導致美匯指數在95.50附近形成「小雙頂」而掉頭回落，推動金價進一步反彈收復1250美元。

上周五(7月6日)公布的美國聯儲局6月貨幣政策會議紀要與美國非農就業報告令倫敦金的升勢進一步加劇，一方面美國聯儲局6月貨幣政策會議紀要顯示儘管當前美國可能適合漸進加息，但亦關注到貿易爭議對經濟成長的消極影響；另一方面，雖然美國6月非農新增就業職位錄得21.3萬個，高於預期的19.5萬，但美國6月失業率重返至4%，結束連續兩個月在4%以下運行的佳績，6月平均時薪按年增長錄得2.7%，亦遜於預期0.1個百分點，故美滙指數在上周五重挫0.42%，一度跌穿94.00，支持倫敦金持續在1250美元上方鞏固升勢，並於今天(7月9日)升穿1260美元。

技術分析方面，目前倫敦金在小時圖形成「頭肩底」並升穿頸線1260美元水平，後市或有機會進一步攀升至1280至1282美元(頭肩底的上升量度目標)。短期內金價能否順利升破1265美元(從1309.4美元至1237.9美元下跌浪的38.2%斐波納契回吐水平)、1272-1274美元等關鍵阻力，將取決於美滙指數會否進一步下跌。若本周中美貿易爭端進一步加劇或本周公布的美國經濟數據未有驚喜(重點留意周四公布的美國6月消費者物價指數)，美滙指數將會繼續受壓甚至進一步跌向93.0水平，屆時金價將有望維持升勢。

策略方面，短期內若倫敦金回落至1258至1260美元支持區域，我們將買入倫敦金，上望1279美元，跌穿1254美元止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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