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今日 18:34 國際財經

歐股中段靠穩 關注德拉吉講話

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市場逐漸消化中美貿易戰帶來的負面情緒，歐洲股市中段靠穩，而投資者則關注歐洲央行行長德拉吉稍後發表的講話。

截至本港時間傍晚6時34分，英國富時100指數報7649點，升32點或0.42%；德國DAX指數報12537點，升41點或0.33%；法國CAC 40指數報5411點，升35點或0.66%；意大利富時MIB指數報21965點，升40點或0.18%。道指期貨暫報24575點，漲119點。

英國首相文翠珊上周五與內閣達成共識，提案設立英歐自由貿易區，以維持英國脫歐後跟歐盟密切的貿易關係，並推動陷入停滯的脫歐談判。不過，脫歐大臣戴德偉(David Davis)卻提出請辭，文翠珊稍早任命藍韜文(Dominic Raab)為新任脫歐大臣。

數據方面，德國5月經季節調整後出口按月升1.8%，高於預期升0.7%，前值為跌0.3%；進口按月升0.7%，預期為跌0.5%，前值由升2.2%修正為升2.6%。歐羅區7月Sentix投資者信心指數為正12.1，高於預期的正8.2，前月為正9.3。

油價個別發展，紐約原油期貨現時每桶報73.58美元，跌0.22美元或0.3%；倫敦布蘭特期油報77.68美元，升0.57美元或0.74%。

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