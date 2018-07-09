國際財經 時事脈搏

美國電動車生產商特斯拉(Tesla)提出，以小型潛艇協助營救被困洞穴超過兩周的泰國足球隊少年。

特斯拉行政總裁馬斯克(Elon Musk)在社交網站Twitter上載工作人員在游泳池測試潛艇的片段。小型潛艇可供一名小童乘坐，由兩名潛水員負責運送，能通過洞穴內被水淹浸的狹小隙縫。如果測試順利，潛艇將立即空運往泰國，預料17小時後抵達。

馬斯克早前提出新的搶救辦法，利用自家太空公司製造火箭的部分零件打造小型潛艇救人。該公司的工程師團隊已抵達救難現場勘查。