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今日 15:43 國際財經

英軟脫歐獲採納 歐股早段向好

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英揆提議脫歐談判立場獲內閣採納，投資者憧憬不會出現「硬脫歐」，加上市場逐漸消化中美貿易戰，利好投資氣氛；另外，市場關注歐洲央行行長德拉吉將發表講話，歐洲股市早段向好。

截至本港時間下午3時36分，英國富時100指數報7639點，升21點或0.29%；德國DAX指數報12534點，升38點或0.31%；法國CAC 40指數報5402點，升27點或0.5%；意大利富時MIB指數報22019點，升94點或0.43%。

道指期貨暫報24577點，漲121點。

英國首相文翠珊上周五(6日)與內閣達成共識，提案設立英歐自由貿易區，以維持英國脫歐後跟歐盟密切的貿易關係，並推動陷入停滯的脫歐談判。不過，脫歐大臣戴德偉(David Davis)其後提出請辭，並稱現時政策及策略的趨勢，令到英國看來愈來愈不可能離開關稅同盟及單一市場。

分析認為，戴德偉此時請辭，無疑是對文翠珊造成重大打擊。文翠珊除被迫要重組內閣，她或面臨黨內逼宮。

美國總統特朗普促請沙地阿拉伯增產，市場觀望全球原油供求存在很大變數，油價個別發展，紐約原油期貨現時每桶報73.66美元，跌0.14美元或0.19%；倫敦布蘭特期油報77.4美元，升0.29美元或0.38%。

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