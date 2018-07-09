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今日 09:05 國際財經

日本經常賬盈餘勝預期 日股最新急漲205點

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美股上周五晚靠穩，道指升99點或0.41%，報24456點。亞太股市今早個別走。

日經225指數最新急升205點或0.94%，報21993點。日本財務省今早公布，5月經常賬盈餘增加至1.94萬億日圓，多過市場預期，比上年同期增加14.5%。經常賬盈餘反映日本與海外的貨物、服務和投資交易情況。

南韓首爾KOSPI指數最新跌2點或0.1%，報2270點。

澳洲悉尼普通股指數最新升23點或0.37%，報6379。紐西蘭NZX50指數最新報9045點，跌38點或0.43%。

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