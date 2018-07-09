國際財經

美國總統特朗普政府拒付奧巴馬醫保津貼，保險業界料將導致2019年保費大增。

醫保服務中心(The Centers for Medicare and Medicaid Services或CMS)在上周六公布，基於近期一名聯邦法官的裁決，將暫停發放104億美元的奧巴馬醫保津貼。

美國醫保業協會(AHIP)指出，CMS拒付款事件令人遺憾，而且官員也不表明暫停付款安排何時結束，只表示將盡快研究事件。

保險業界指出，事件勢必導致2019年因應奧巴馬醫保法而提供的醫保計劃費用顯著上升。