國際財經

法國財長勒梅爾(Bruno Le Maire)強調，歐洲國家將團結一致，反擊美國進一步提高關稅的措施。

他出席活動時表示，如果美國向歐洲進口車徵關稅，歐盟將團結一致，作出整體反擊。他指出，現在已不是討論有沒有貿易戰的時間，因為戰爭已開始。

美國總統特朗普將於本周抵達歐洲進行訪問。他此前宣稱，可能向歐洲進口車徵收20%關稅。該國目前向歐洲進口房車徵收2.5%關稅，卡車則收25%關稅。歐洲向進口美國車徵10%關稅。

德國總理默克爾上周四表示，將支持歐盟降低美國進口車關稅行動，換取美國不向進口歐洲車徵關稅。

市場人士指出，法國不願意降低美國進口車關稅，不是因為擔心美國車搶走法國汽車廠生意，而是根據世界貿易組織規定，如果歐盟要降低美國進口車稅，便須同意降低所有世貿成員進口車稅，屆時亞洲車會搶佔廉價車市場，打擊法國車廠生意。

另外，勒梅爾強調，歐盟將解決電貿巨擘谷歌與蘋果，在較低利得稅率歐盟國家設立總部、以避免繳付較高稅項的問題。他相信，向電貿巨擘徵稅的安排可以在2018年底或2019年初開始。根據法國與德國上月達成的協議，有關安排可望在2018年底完成。法國一直推動向跨國電貿徵收相當於3%毛收入作為稅項。