國際財經

美國股市上周只有四個交易天，大市在美國獨立紀念日假期前後交投淡靜，但預期本周將回復正常。市場人士指出，本周不乏令人關注的焦點，包括總統特朗普訪問歐洲、多項美國經濟數據等。

回顧上周，除了假期因素外，導致大市淡靜的關鍵因素，是中美兩國之間的貿易爭端升溫。兩國已開始向對方進口貨徵收關稅的行動。市場關注事態發展，擔心大市隨時急劇變化，不敢貿然入市。有關情況很可能持續一段時間，至少周一會如此。

展望本周，特朗普將啟程前往歐洲進行訪問，重頭戲很可能是周五抵達倫敦，與英國首相文翠珊會面，因為特朗普將面對規模龐大的反對示威活動。這也是為何特朗普的訪英之旅不是以官式進行，同時也不會到英國國會致詞的原因。

據悉，反特朗普示威籌備單位將於他到訪倫敦的兩個小時，會把一個大型特朗普人形氣球放上天空。

另外，多項美國數據公布，令到關注聯儲局加息步伐的投資者不愁寂寞。周一，頭炮將是由聯儲局公布5月消費借貸增長數據，市場預期增幅為120億美元，高於前一月的93億美元。

到了周二，經濟師關注焦點是美國勞工部公布的5月就業空缺報告。市場預期空缺數量為666萬個，少於前一月的670萬個。

周三，美國將公布6月生產價格指數，分析員估計升0.15%，前一月為低0.5%。上述數據與周四公布的6月消費物價指數，同樣為反映通脹走勢的主要指標；後者預期按年升 2.9%，略高於前一月的2.8%。

另外，美國財政部周三公布6月預算收支表現，經濟師估計將錄得赤字910億美元，少於前一月的1468億美元。

周五，美國商務部公布6月進出口價格指數，市場預期進口價格升0.1%，低於前一月的0.6%，出口價格升0.2%，同樣低於前一月的0.6%。

聯儲局的高層方面，紐約聯儲銀行總裁威廉斯( John Williams)在周三當地時間下午4時半發表講話，費城聯儲銀行總裁哈克(Patrick Harker )在其後一天中午也會發表演說。