國際財經

新華社報道，隨着美國減稅刺激效果進一步釋放和個人消費開支回升，經濟學家預計美國經濟短期內將走強。但隨着通脹壓力顯現和美聯儲逐步加息，利率水平上升和金融環境收緊將打壓經濟增長，同時貿易摩擦加劇也可能在一定程度上對美國經濟造成負面衝擊，美國經濟增長仍面臨較大不確定性。

當中文章提到，IMF警告，雖然減稅和增加政府開支等財政刺激政策將推動美國經濟短期內走強，但也會帶來美國公共債務繼續攀升、經常賬戶逆差繼續擴大、全球經濟進一步失衡等風險。英國絕對戰略研究所日前發布研究報告也認為，美國財政刺激可能會轉化為更高的進口增長，未來一年美國貿易逆差將繼續擴大，特朗普政府縮減貿易逆差的目標將更難實現，這可能令特朗普政府出台更多貿易保護主義措施。

此外，美聯儲7月5日公布的上次貨幣政策例會紀要顯示，許多美國企業對特朗普政府的關稅舉措和其他貿易限制措施的負面影響日益感到擔憂，一些美國企業已表示將縮減或推遲資本開支計畫。美聯儲官員認為，貿易政策相關的不確定性和風險最終可能會對美國企業信心和投資支出造成負面影響，加之海外經濟增長放緩，美國經濟增長將面臨一定程度的下行風險。

美國知名投資銀行美銀美林的經濟學家亦警告，貿易戰帶來的負面衝擊可能會完全抵消財政刺激的效果，對美國經濟增長造成相當大的拖累。