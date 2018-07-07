中國財經 國際財經

美國中國總商會表示，當前中美之間的經貿摩擦，只能通過對話與磋商予以化解。

美國中國總商會會長徐辰在一份聲明中指出，由美國發起的貿易戰已嚴重擾亂了國際及國內市場，並極有可能給相關企業、工人和消費者帶來重大損害，而企業家期待一個可持續發展的、平穩的經濟環境。

他表示，即使是現在，仍然相信雙方只有通過對話與磋商才能夠達成共識，因為歷史與現實均證明，貿易戰中根本不會有贏家。

同時，他又稱，在這個相互依存的世界中，唯有增加貿易，增加創意、商品、服務的交流，兩國才會更多地受益。