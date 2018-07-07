國際財經

寶馬加價應對中國徵美汽車關稅

因應中國對美國進口汽車徵收25%關稅，德國寶馬汽車宣布要調高從美國進口至中國的汽車價格。

橋水創辦人：美中貿易戰開啟

全球最大對沖基金橋水(Bridgewater)創辦人達里奧，周五在Twitter發表帖文，警告「今天是與中國開戰的第一天」。

新增職位強勁沖喜 道指高收99點

美國非農業職位增長高於預期，抵消中美落實互相加徵關稅的不利影響，美股三大指數周五「兩連升」。道指早段曾跌75點，但很快回穩，中段一度揚升163點，收市仍漲99點或0.41%；標指反彈0.85%；納指跑贏，收市攀高1.34%。生物科技股帶領升勢。

外圍焦點簡訊

￭ 美國5月貿赤減少6.6%；對中國的貿赤則從4月的308億美元擴至320億美元

￭ 美國6月增加21.3萬職位，多過預期；失業率升到4%，差過預期；平均時薪按年增2.7%，略低於預期

￭ 工資增長溫和，聯儲局年內再加息兩次必要性降，美滙指數尾段挫0.41%；歐羅升0.45%

￭ 紐約8月期金跌0.2%，收報每盎斯1258.80美元

￭ 8月期油收市升1.2%，報每桶73.80美元；布蘭特期油跌0.4%

￭ 英國首相文翠珊提議的「商業友好」脫歐談判立場獲內閣採納

￭ 英國石油(BP)傳出價逾100億美元，洽購必和必拓美國頁岩油資產

￭ 外電：俄羅斯回應美國關稅措施，計劃對美國部分產品加徵25%至40%關稅

￭ 有末日博士之稱的紐約大學經濟學家魯賓尼：貿易戰或拖累全球經濟放緩

￭ 出訪保加利亞的總理李克強在德國報章撰文，籲中德共同捍衞多邊秩序；另外表示貿易戰中無贏家

￭ 本港凌晨4時59分，離岸人民幣（CNH）兌美元報6.6626元，較周四紐約尾市跌46點子

￭ 內地比特幣礦機公司比特大陸(Bitmain)完成B輪融資，融資規模3至4億美元，估值約120億美元

【新股追蹤】小米暗盤破底 收跌5%

小米集團(01810)下周一掛牌，據耀才交易資料顯示，小米暗盤最低見15.5元，較招股價跌8.82%；收報16.2元，跌4.71%。

恒大四日累斥17億回購

中國恒大(03333)連續第四日回購，累計斥資17億元進行股份回購。

本地焦點簡訊

￭ 夜市期指收報28507點，升287點，較昨日恒指收市高水191點

￭ ADR港股比例指數收報28437點，較恒指香港收市上揚122點

￭ 中國再保險(01508)旗下兩公司以50億元人民幣，共購入長城資產6.5%股權

￭ 資料顯示，紫元元(08223)上市前夕暗盤價高見1.48元，較招股價升94.74%；收報1.42元

￭ 中國工商銀行(01398)據報有意入股德意志銀行；摩通則否認入股德銀

￭ 消息：周五截止招股的其利工業(01731)，公開發售部分超購逾3倍

￭ 地政總署次季批出7份住宅預售樓花同意書，涉3861伙

￭ 反映二手樓價走勢的中原城市領先指數(CCL)連續3周創歷史新高，按周升0.26%