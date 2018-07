國際財經

全球最大對沖基金橋水(Bridgewater)創辦人達里奧(Ray Dalio),周五在Twitter發表帖文警告,「今天是與中國開戰的第一天(Today is the first day of the war with China)」。

周五是美國對價值340億美元的中國進口貨正式啟動徵收關稅的日子。北京政府同日也對等向545項美國貨開徵報復性關稅。中國商務部表示,美國啟動經濟史上最大型戰事。

不過,美國股市表現冷靜,道瓊斯工業平均指數、標準普爾500指數與納斯特綜合指數,俱保持升勢。

橋水目前管理資產總值1600億美元。