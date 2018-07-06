國際財經

美國非農業職位增長高於預期，抵消中美落實互相加徵關稅的不利影響，推動美股三大指數周五連續第二個交易日造好。

道指早段被波音和Caterpillar等貿易敏感股份拖累，曾跌75點，但很快回穩，且漲幅逐步擴大，中段一度揚升163點，收市仍漲99點或0.41%；標指反彈0.85%；納指跑贏，收市攀高1.34%，因為美國藥廠Biogen有份研發的腦退化藥物測試取得進展，刺激Biogen股價急抽高19.8%，生物科技股亦受惠造好，藥廠輝瑞、默克分別漲0.6%、0.9%，藥店股Walgreens抽高1.4%，是表現最好的道指成分股。本周累計，道指彈升0.8%，標指上揚1.5%，納指更抽高2.4%。

生科股造好 納指高收逾1%

歐股普遍高開，之後反覆偏軟，末段受美股上升帶動，三大市場都溫和高收。亞股先跌後彈，日股收升1.1%。

美國6月增加21.3萬職位，高於預期的19.5萬，失業率升到4%，分析師本來預期保持在3.8%的49年低位。平均時薪按年增長2.7%，略低於預期。工資增長溫和，聯儲局今年內再加息兩次必要性降低，美元顯著下跌，美滙指數尾段挫0.41%報94.01。歐羅升0.45%報1.1746美元。紐約8月期金跌0.2%，收報每盎斯1258.80美元，本周累升0.1%。

雖然市場未見動盪，但中美貿易戰的陰影仍然揮之不去，倫敦期銅曾大挫2%，見11個月低位，之後仍跌約1%。

紐約油價早段偏軟，其後回升，8月期油收市升1.2%，報每桶73.80美元，本周累計仍跌0.5%；布蘭特9月期油跌0.4%，收報77.10美元，本周累跌2.7%。

貿赤減少 對華逆差增

另外，美國5月貿赤減少6.6%，至431億美元，是2016年10月以來最低，也低於市場估計。但對中國的貿赤則從4月的308億美元擴大至320億美元。

聯儲局周四公布6月議息會議紀錄，大多數與會官員開始擔心貿易相關風險加劇，對商業情緒和投資支出影響負面，但經濟強勁，認為仍需續循序漸進加息。