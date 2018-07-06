國際財經

德國政府否認對德意志銀行感憂慮的報道。德銀股價周五最多曾升6%，收市只升2.5%。

此前，德國《經濟周刊》(WirtschaftsWoche)引述地方政府消息人士透露，總理默克爾會晤瑞士銀行現任行長、也是德國央行前行長Axel Weber時，曾向對方提及憂慮德銀的言論。報道同時指出，摩根大通及工商銀行(01398)有意收購德意志銀行股權。

德國政府發言人回應查詢時否認報道，並指報道不實。摩根大通也否認相關報道，並指報道不實。

瑞銀與德銀拒評上述消息。工行未有回應查詢。