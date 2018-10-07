即巿股評 港股直擊 國際財經

中美貿易戰開打，美國周五對首批價值340億美元的中國商品加徵關稅，總統特朗普聲稱兩星期內將有另一批涉160億美元的貨品納入名單，同時，還可能分批對總值2000億及3000億美元的貨品徵稅。如果貿易戰升級，華府最終可能向規模達5500億美元(約4.29萬億港元)的中國貨「開刀」，相當於中國去年對美國出口的總值。

中方早已揚言會以同等力度的徵稅手段還擊，即對總值約500億美元(約3900億港元)美國進口商品加徵25%關稅，其中約340億美元同步於7月6日起實施。外界視早前人民幣兌美元持續貶值為反擊策略之一，但這一招在貿易戰中能發揮什麼作用，尚待觀察。官媒新華社和《人民日報》等周五進一步抨擊美國鼓吹經濟侵略，充斥保護主義和冷戰思維等。

華爾街「教父級」分析師碧斯(Barton Biggs)在《財富、戰爭與智慧：二戰啟示錄》(Wealth, War and Wisdom)一書中提到：由集體智慧主導的股市走勢，能夠有效預測戰役的勝負。假如此說成立，在目前中美貿易戰中，內地股市反覆下挫，美股則尚算堅挺，顯然股民已投下了一票，初步誰佔上風，不言而喻。

ETF資金流向也反映投資者向美國靠攏，截至6月底，過去10星期累計淨流入美股金額高達292億美元，非美股市場同期走資222億美元，新興市場資金流出情況更持續惡化。

既然貿易戰已經揭開序幕，往後發展如何影響環球經濟增長以至通脹變化，將大大左右市場情緒。據聯儲局最新披露的6月會議紀錄顯示，大多數委員認為，美國貿易政策帶來的風險已經加劇，情況令人擔心，特別是商界憂慮關稅影響而暫緩投資，資本開支已呈縮水跡象。金融市場往後會否重演2015年A股「大時代」散場後的情況，即港股和其他新興市場先受波及，美股多撐一會之後最終難逃調整？

夾在中美之間的港股，貿戰開打反而成為走勢轉捩點，恒指周五高開後反覆回落，插穿28000關，曾低見27925點，中午正式「開戰」後，港股不跌反升，最多漲372點，高見28544點，惟其後乏力再上，收報28315點，進賬133點(0.47%)；主板成交額增至984.9億元。

過去一周恒指於28000點爭持，正如前周本欄所言，這正是2017年底恒指急漲起步點及2017年中徘徊區頂部位置，預料有一定支持。

從技術走勢角度看，恒指有機會下試27700點(即2016年初至2018年初累積漲幅回調黃金比率38.2%水平)，附【圖】所見，這相當接近成交密集區底部和2016年初向上伸延趨勢線支持位置，故預期恒指在27500至27700點將有較強的承接力。

值得留意的是，雖然目前港股市寬指標顯示極度超賣，中線市寬(股價高於50天線)已經下挫至不足20%；不過，超賣並非買入訊號，大市要超賣到哪種程度才出現較似樣的反彈，只有等待市場給予答案。

信報投資研究部

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