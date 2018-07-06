國際財經

周二(7月3日)英倫銀行貨幣政策委員會(MPC)鷹派成員桑德斯(Michael Saunders)表示英倫銀行加息速度可能快於當前預期，令市場感到驚訝。事實上，儘管6月21日英倫銀行宣布維持基準利率在0.5%不變，但MPC委員們僅以6:3的投票比例支持維持利率不變，而三位官員投票支持加息亦多於市場預期的2票，加之周四(7月5日)英倫銀行行長卡尼(Mark Carney)發表鷹派言論稱進一步收緊貨幣政策是有必要的，這進一步堅定了市場對英倫銀行將於8月加息的信心，英鎊/美元受此推動升至日內高位1.3274，刷新自6月26日以來逾一周新高。

值得一提的是，英倫銀行提前加息並非絕無可能，英國統計局周三(7月4日)公布數據顯示，英國6月Markit服務業採購經理人指數(PMI)上升至55.1，好於預期54.0，英國服務業增速創下去年10月以來新高，PMI指數強勁亦暗示英國第二季國內生產總值(GDP)增速將加快，若英國經濟數據進一步顯示出復甦跡象，料將為英鎊提供進一步上行動力。

不過，英國退歐進程仍存不確定性，令英鎊進一步上漲亦面臨不少阻力。此外，周五(7月6日)全球兩個最大經濟體中國和美國的貿易摩擦進入白熱化階段，其中美國對中國340億美元商品的關稅已經在北京時間12:01正式生效，而徵稅範圍隨後可能再度擴大160億美元，共計500億美元，而中國方面亦表示將會作出反擊。另一方面，周五(7月6日)凌晨兩點公布的美國聯儲局6月會議紀要顯示委員們仍一致認為在當前美國經濟表現強勁的背景下，漸進加息仍是必要，總體而言延續了六月會議以來的鷹派基調。英鎊/美元在一眾負面因素下打壓最終自日內高位1.3274大跌逾70點至日內低位1.3203，目前小幅反彈至1.3230附近整固。

技術分析方面，英鎊/美元在6月28日下挫至7個月新低1.3048後累計反彈逾200點，但仍未能有效升穿1.3280至1.3330阻力區域，投資者應重點關注周五(7月6日)20:30公布的美國6月季調後非農新增就業職位，若數據表現強勁料將強化聯儲局加息預期，屆時英鎊/美元或將失守1.3200並再度考驗1.3100甚至1.3060水平，但若英鎊/美元突破1.3300則有望進一步挑戰1.3400附近水平。

策略方面，我們根據6月27日策略已於1.3260沽出英鎊(下望1.3060，升穿1.3310止損)，目前將止損下移至1.3240。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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