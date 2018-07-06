國際財經

中美貿易戰一如市場預期正式開火，由於利淡因素早已被消化，歐洲股市中段變動不大。投資者關注美國稍後公布的非農就業數據，期望對聯儲局未來政策部署有所啟示。

截至本港時間傍晚6時35分，英國富時100指數報7593點，跌9點或0.12%；德國DAX指數報12469點，升5點或0.04%；法國CAC 40指數報5369點，升3點或0.07%；意大利富時MIB指數報21915點，升1點或0.01%。道指期貨暫報24292點，跌51點。

美國總統特朗普表示，華府可能最終向價值5000億美元(約3.9萬億港元)的中國進口貨品徵收關稅。國務院總理李克強指出，貿易戰從來不是解決的辦法，強調中國從來不會挑起貿易戰，但如果任何一方採取增加關稅的作法，中國將採取回應措施，以保護中國發展的利益。

數據方面，德國5月工業生產按月增長2.6%，遠高於市場預期的升0.3%。英國6月樓價按月升0.3%，符合市場預期，5月樓價升1.7%。

美國今晚公布非農就業數據，市場預期6月非農就業職位增19.5萬個，前值增22.3萬個，失業率料持平3.8%。

油價回落，紐約原油期貨現時每桶報72.79美元，跌0.15美元或0.21%；倫敦布蘭特期油報76.87美元，跌0.52美元或0.67%。