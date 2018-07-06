國際財經

中美貿易戰正式開打，美國總統特朗普揚言規模或升級至5000億美元，但投資者早已有所預期，抵消部分的恐慌情緒；同時，市場關注美國非農就業職位數據，期望從中尋找聯儲局未來政策部署的線索，歐洲股市早段個別發展。

截至本港時間下午3時49分，英國富時100指數報7619點，升16點或0.21%；德國DAX指數上日漲逾1%，今日出現回吐，現報12453點，跌10點或0.08%；法國CAC 40指數報5379點，升13點或0.24%；意大利富時MIB指數報21909點，跌4點或0.02%。

道指期貨暫報24308點，跌35點。

美國正式對340億美元(約2652億港元)中國產品加徵25%的關稅。中國商務部發言人回應指，美國違反世貿規則，發動了迄今為止經濟史上規模最大的貿易戰，稱為了捍衞國家核心利益和人民群眾利益，中方不得不被迫作出必要反擊。

中國海關總署昨日稱，一旦美方加徵關稅措施生效後，會即時實施對原產於美國的部分進口商品加徵關稅。

數據方面，德國5月工業生產按月增長2.6%，遠高於市場預期的升0.3%。這表明當地工廠活動在年初疲弱開局後，正在重獲動能。

伊朗警告美國的制裁行動或使全球原油供應受到衝擊，惟美國上周原油庫存意外增加，油價個別發展。紐約原油期貨扭轉上日挫逾1%的頹勢，現時每桶報73.08美元，升0.14美元或0.19%；倫敦布蘭特期油則跌0.12美元或0.16%，報77.27美元。

意大利今日稍後將公布5月零售銷售數據，市場預期按月分別增長0.5%，前值跌0.7%。另外，美國6月失業率料持平於3.8%，而非農就業職位料增19.5萬個，前值為增22.3萬個。