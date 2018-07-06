國際財經

《日本經濟新聞》報道，美國和日本可能在7月底討論汽車關稅問題。目前日本正試圖了解美國總統特朗普的汽車關稅立場。

報道指出，美日將在華盛頓舉行內閣級別貿易談判，美國貿易代表萊特海澤(Robert Lighthizer)將與日本經濟再生大臣茂木敏充討論貿易議題，相信汽車關稅會是雙方談判的焦點。

日方強調，日本汽車製造商在美國生產多達380萬輛汽車，其中很多隨後出口。任何貿易限制都可能嚴重影響日本汽車相關公司在美國創造的超過150萬個就業機會。