聯儲局公布上月議息紀錄後，投資者觀望周五公布的美國就業數據，美元滙價偏軟。
聯儲局議息紀錄顯示，央行官員關注貿易政策可能影響美國商界投資信心，但無意改變循序漸進加息步伐。
另外，美國ADP公布私營職位上月增加17.7萬個，符合市場預期。投資者觀望周五公布的美國就業數據，ICE美滙指數跌0.3%至94.406。
歐羅兌美元曾升至1.17以上，其後升幅收窄，尾段微升至1.1691，前一天為1.1657。
美元兌日圓升0.1%至110.63。
今日 05:58 國際財經
聯儲局公布上月議息紀錄後，投資者觀望周五公布的美國就業數據，美元滙價偏軟。
聯儲局議息紀錄顯示，央行官員關注貿易政策可能影響美國商界投資信心，但無意改變循序漸進加息步伐。
另外，美國ADP公布私營職位上月增加17.7萬個，符合市場預期。投資者觀望周五公布的美國就業數據，ICE美滙指數跌0.3%至94.406。
歐羅兌美元曾升至1.17以上，其後升幅收窄，尾段微升至1.1691，前一天為1.1657。
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