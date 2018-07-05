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美國周五凌晨起對華商品徵稅

外電引述美國貿易代表辦公室電子郵件聲明表示，美國計劃於當地時間周五凌晨開始(香港時間今天正午01分)，對340億美元的中國商品加徵關稅。

聯儲局：需漸進式加息 貿易政策帶來風險

美國聯邦儲備局於香港時間凌晨2點發表6月會議紀要，表示在美國經濟非常強勁的情況下，有需要漸進式加息，同時關注貿易政策等風險。

道指高收181點 歐車股全線漲

華府對歐洲汽車關稅問題立場軟化，緩解市場對貿易戰憂慮，美股道指周四一度升197點，收市仍漲181點或0.75%；標指上揚0.86%，科技板塊抽高1.5%；表現相對較佳的納指進賬1.12%。汽車及醫護股亦帶動大市升勢。投資者在等候今晚美國非農業職位數據，中美兩國計劃今天開始向對方大量進口貨加徵關稅，都令投資者入市態度謹慎。

外圍焦點簡訊

￭ 美國上周首次申領失業救濟增3000人，數字遜預期

￭ 美國ISM服務業指數6月升至59.1，勝預期

￭ 美滙指數尾市回吐0.12%，報94.42；歐羅曾見1.1722美元3周高位

￭ 紐約8月期金收市報每盎斯1258.80美元，升5.3美元或0.4%

￭ 美國上周原油庫存出乎意料增加，拖累紐約期油跌1.6%，每桶收報72.94美元

￭ 貿易戰下，福特表示自行承擔額外關稅，不調高中國市場汽車銷售價

￭ 歐洲Stoxx 600指數收市升0.41%；德國DAX指數漲1.19%

￭ 英倫銀行行長卡尼：英國通脹壓力持續趨穩；市場對下月加息預期升溫

￭ 《新華社》評論文章抨擊美國鼓吹經濟侵略，充斥冷戰思維

￭ 國家統計局局長寧吉喆：中國第二季GDP有望繼續保持中高速增長

￭ 內地首五個月原保險保費收入按年降5.86%

￭ 本港周四晚11時半，在岸人民幣兌美元（CNY）收報6.6371元，較周三夜市收盤跌41點子

郭樹清:貿戰難持久 人幣不存大幅貶值

中國銀保監主席郭樹清日前接受《金融時報》訪問時表示，美國挑起的貿易戰最終難以持續，同時又認為人民幣不存在大幅貶值的可能。

【新股追蹤】中國同輻暗盤跌8%

中國同輻(01763)今早主板掛牌。資料顯示，掛牌前夕暗盤最低見19.5，較招股價跌9.72%；收報19.92元。

本地焦點簡訊

￭ ADR港股比例指數收報28293點，較香港收市高110點

￭ 夜市期指收報28213點，升16點，較昨日恒指收市高水31點

￭ 商務及經濟發展局局長邱騰華：倘中美互徵關稅，香港難免受影響

￭ 恒大(03333)周四以每股20元至20.8元回購股份，涉資8.347億元

￭ 中車(01766)第二季簽訂若干合同，共約220.7億人民幣

￭ 尋求主板上市的易居中國，獲華僑城(03366)認購最多17.5億元，成為基礎投資者

￭ 遠東發展(00035)大圍珀玥首批推50伙1房單位，折實平均呎價22115元，折實入場價422.613萬元