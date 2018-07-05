國際財經

有跡象顯示華府對歐洲汽車關稅問題的立場軟化，稍微緩解了市場對貿易戰的憂慮，美國和歐洲股市周四造好，道指一度升197點，主要由汽車、科技及醫護股帶動。歐羅亦造好，但投資者仍然謹慎，因為中美兩國都計劃今天開始向對方大量進口貨加徵關稅。

聯儲局漸進式加息步伐不變

道指高開超過100點後，早段一度失去幾乎全部升幅，但低位有吸納，中段曾觸及即市高位24372點。聯儲局於香港時間凌晨2點公布6月議息會議紀錄，表示在美國經濟非常強勁的情況下，有需要漸進式加息，同時關注貿易政策等風險；消息一度令道指升幅收窄至70餘點，惟尾段輾轉回升，收市漲181點或0.75%；標指上揚0.86%，科技板塊抽高1.5%；表現相對較佳的納指進賬1.12%。

晶片股高通、美光分別攀升3.7%及2.6%，因為美光表示，就算中國禁止其部分產品出售，公司整體收入也不會受很大影響；道指成分股英特爾都反彈約2.6%，升幅僅次於藥品零售股Walgreens。通用汽車（GM）收升1.2%，快意佳士拿飆近6%。投資者在聯儲局會議紀錄尋找今年是否再加息兩次的線索，也在等候今晚的美國非農業職位數據。

德股升逾1%最勁 歐羅3周高

在歐洲，汽車股大漲3%至4%，帶動整體股市上揚，擁有多家大車廠的德國股市表現最強，升1.19%，戴姆勒（Daimler）、寶馬（BMW）和福士（Volkswagen，又稱大眾）全線抽高。亞股普遍低收，日股跌0.8%，以4月初以來最低水平收市。

美歐就汽車關稅問題可望「有偈傾」，市場亦猜測歐洲央行或比預期早收緊貨幣政策，都推高歐羅，尾市漲0.27%，報1.1689美元，並見1.1722美元3周高位。美滙指數回吐0.12%，報94.42。紐約8月期金收報每盎斯1258.80美元，是6月26日以來最高，較前一天升5.3美元或0.4%。金市收市後聯儲局公布會議紀錄，金價在電子交易時段退守至1257.10美元。

美國原油庫存上周意外地增加120萬桶，加上特朗普再次開腔要求油組遏抑油價，拖累紐約期油跌1.6%，每桶收報72.94美元，庫存數據公布前仍站於74美元以上水平；布蘭特期油跌1.1%，收報77.39美元。

美私企增職17.7萬遜預期

美國經濟數據方面，ADP公布，6月美國私企職位增加17.7萬個，低於市場預期的19萬，也是私企職位增長連續第四個月低於20萬。另外，美國首次申領失業救濟人數上周增加3000人，至23.1萬人，較預期差，但數字繼續低於30萬，反映勞工市場仍然緊縮。供應管理學會（ISM）的服務業指數從5月的58.6升至6月的59.1，高於市場估計的58.3。