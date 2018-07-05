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今日 03:02 國際財經

中國法院禁制令事件 分析料對美光影響微

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美國大型半導體廠美光(Micron)遭台灣聯電及福建晉華控告侵犯知識產權案，福州法院早前對美光發出臨時禁令，禁止在中國市場銷售部分產品，但分析員認為，事件對美光影響有限。

Susquehanna Financial分析員Mehdi Hosseini相信，事件與近期中美兩國貿易爭端有關連，可能短期內困擾美光股價。不過，他有信心事件對美光的影響有限，維持美光「買入」的評級不變，目標價為80美元。

美光股價周四初段造好，暫升2.2%至52.59美元。周二，消息公布後，美光當天曾急跌5.5%。

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