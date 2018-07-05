國際財經

美國聯邦儲備局發表6月會議紀要，表示在美國經濟非常強勁的情況下，有需要漸進式加息，同時關注貿易政策等風險。

據據芝加哥商品交易所(CME)「聯儲局觀察」，紀要公布後，聯儲局今年9月加息25個基點，加至2厘至2.25厘區間的概率為77.7%，紀要公布前同樣為77.7％%；12月加息至上述區間的概率為39.4%，紀要公布前為40.3%。

聯儲局的紀要指出，許多決策者稱，漸進式加息可能會讓聯邦基金利率在2019年的某個時候超過中性利率水平。幾乎所有決策者都支持公開市場委員會(FOMC)在6月加息，一名成員稱推遲加息可能有助於推高通脹預期。

一些決策者表示，可能很快就適合調整政策聲明中關於「當前政策寬鬆」的部分措辭。少數決策者表示，美聯儲可能希望，不久之後討論如何在資產負債表規模略降的情況下最佳地實施貨幣政策。

FOMC決策委員們表示，在美國經濟表現強勁，而且利率路徑處於預料之中的情況下，前瞻指引措辭不再適用。即便從決議聲明中撤銷前瞻指引，也不意味著美聯儲的貨幣政策路徑發生轉變。

會議紀要指出，貿易政策帶來風險。大多數決策者認為，貿易政策所帶來的風險已經加劇，情況令人感到擔憂。許多企業合同反映出，商界擔憂關稅可能會影響到投資，部分認為資本開支已經縮水；歐洲和部分新興市場的政治和經濟事件，對美國經濟增長和通脹亦構成下行風險。

部分委員關注，若貨幣政策未能穩固增長動力，將導致經濟出現明顯下行勢頭。經濟長期在快於潛力的速度下運行，將增加通脹上升壓力或者金融不平衡，最終將導致經濟下滑。

此外，決策者們討論了美債收益率曲線趨平問題，美聯儲職員們根據當前聯邦基金利率和未來數個季度的利率預期差距，認為存在經濟衰退風險。

少數決策者認為，若通脹暫時性地高於2％，可能會有助於錨定通脹預期，現在宣布通脹勝利還言之過早。