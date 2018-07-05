國際財經

歐洲空中巴士公布，上半年交付303架飛機，數量少於去年同期的306架。該公司的主要對手波音一年可以交付800架以上的飛機。

空巴飛機交付量下滑，是因為生產A320neo環節，在引擎供應方面出現問題。該公司披露，上半年交付76架A320neo與34架A310neo。不過，該公司有信心，全年飛機交付量可符合預測，而現金流量也會達致目標。

空巴指出，上半年新接訂購飛機宗數略高於去年，有261宗，去年為248宗；上半年淨接新機訂單數量為206架。