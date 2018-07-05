國際財經

美國波音公司與巴西飛機公司Embraer聯合公布，波音將購入後者的商務機分支八成權益，代價是按照Embraer商務機生產分支估值為47.5億美元(370.5億港元)為基準。因此，波音支付的代價為38億美元(296.4億港元)。

消息人士指出，波音與Embraer商談三年才達成交易，上述收購代價以現金支付。Embraer保留2成權益。同時，它仍然擁有生產巴西軍用飛機與商務機生產的控制權。

波音估計，交易完成後第三周年起年度節省金額為1.5億美元，2020年每股盈利將受惠上升。