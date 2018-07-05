國際財經

美國總統特朗普政府暗示對歐洲汽車關稅作出讓步，使美國與其貿易夥伴之間的緊張關係有望找到解決方案，利好投資氣氛，汽車類股份上揚，加上科技股、金融股普遍造好，帶動美股走高。但中美之間的貿易關係或惡化，加上投資者亦關注聯儲局即將公布的上次貨幣政策會議紀要，限制大市升勢。

截至本港時間凌晨零時13分，道指報24339點，升164點或0.68%，盤中一度漲193點，高位觸及24368點；標普500指數報2731點，升18點或0.67%；納指報7560點，升58點或0.78%。

全球貿易緊張關係可能出現積極的進展，美國官方提出針對汽車行業的零關稅解決方案後，美國的汽車生產商板塊普遍攀升。如果達成這種協議，美國將停止對歐盟的汽車進口關稅威脅，作為交換，歐盟也將取消對美國的汽車進口關稅。

受上述消息推動，福特汽車股價升0.54%、通用汽車升1.96%、快意佳士拿更漲6.40%，而戴姆勒及寶馬汽車(BMW)都升逾3.7%。晶片股英特股飆2.65%，是表現最好的道指成分股；IBM、蘋果都漲逾1%。

不過，市場亦留意中美貿易戰的進展，稍早外電引述美國貿易代表辦公室電子郵件聲明表示，美國計劃於當地時間周五(6日)凌晨開始，對340億美元的中國商品加徵關稅。波音股價暫時偏軟。

美國經濟數據方面，素有「小非農」之稱的美國6月ADP私人機構新增職位17.7萬人，少於市場預期19萬個，5月數據則由增長17.8萬個修正為增長18.9萬個，反映美國勞動力市場繼續向充分就業邁進。此外，明日公布的6月非農就業職位數據亦需要留意，投資者希望可尋找美國聯儲局未來政策部署的線索，市場預期為增加19.5萬個，前值為增加22.3萬個。

另外，美國聯儲局明日凌晨將公布的聯邦公開市場委員會(FOMC)6月會議紀錄，市場希望可從中更了解聯儲局對目前國際貿易關係的看法，包括貿易關係會否對聯儲局的加息路徑產生影響。

歐洲股市全線造好，其中德國DAX指數升超過1%，意大利、西班牙股市主要指數都攀高逾1%。