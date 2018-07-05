國際財經

美國勞工部公布，截至6月30日止當周，美國首次申領失業救濟人數為23.1萬人，按周增加3000人，連續兩周上升，預期為減至22.5萬人。

不過，美國首次申領失業救濟人數仍為連續第174個星期位於30萬關口以下，為1970年以來錄得最長時間，反映美國勞動力市場持續穩健。

至於美國上周首次申領失業救濟人數4周均值為22.45萬人，按周增加2250人。

另外，截至6月23日止當周，美國續領失業救濟人數為173.9萬人，按周增3.2萬人，預期為增至172萬人。