國際財經

美國駐德國大使據報向德國汽車公司稱，美國可能會放棄徵稅威脅，抵消部分中美預定明日徵收關稅的不明朗因素，歐洲股市中段持續上升。

截至本港時間傍晚6時27分，英國富時100指數報7609點，升36點或0.48%；德國DAX指數報12463點，漲145點或1.18%；法國CAC 40指數報5366點，升45點或0.86%；意大利富時MIB指數報21974點，漲287點或1.33%。道指期貨暫報24298點，升135點。

英倫銀行行長卡尼表示，有信心相信英國經濟第一季放緩主要是因為天氣原因，而不是經濟環境。近期數據表明經濟走勢基本與5月通脹報告的預估相符，也就是需求增長的速度略高於供應及成本壓力增速。

歐洲央行首席經濟師普雷特(Peter Praet)指出，有關通脹預期的不確定性已經大幅下降，惟在貨幣政策方面仍需要保持耐心、謹慎和持續性。另外，聯儲局明日凌晨2時將公布上月議息會議紀錄。

數據方面，美國稍後將公布6月ADP就業人數變動，以及上周首次申請失業救濟人數，市場預期分別為19萬及22.5萬人，前值分別為17.8萬及22.7萬人。

油價個別發展，紐約原油期貨現時每桶報74.5美元，升0.36美元或0.49%；倫敦布蘭特期油報78.07美元，跌0.17美元或0.22%。