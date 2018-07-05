國際財經

周三(7月4日)據消息顯示部分歐洲央行官員認為到2019年底再加息太遲，歐洲央行或將於明年9月或10月加息，但任何決定都取決於當時的經濟前景。該言論刺激市場對歐洲央行於明年9月加息的預期升溫，歐羅/美元受此推動一度攀升至日內高位1.1680，但最終輾轉回落至1.1655附近修整。今天(7月5日)歐羅/美元維持強勢並一舉突破1.1700至時段高位1.1710，刷新自6月26日以來逾一周新高。

值得一提的是，周一(7月2日)德國總理默克爾(Angela Dorothea Merkel)與德國基社盟(CSU)黨魁暨內政部長傑霍夫(Horst Seehofer)、政黨聯盟成員在移民問題的意見上達成妥協方案，德國作為歐羅區主要成員國其內部政治局勢緩和或將為歐羅提供進一步上升動力。

展望後市，儘管美國政府自周五(7月6日)起將正式向約340億美元的中國進口商品加徵25%的關稅，但有消息顯示歐盟委員會正在研究與美國、韓國、日本等大型汽車出口國達成多邊協議，降低一些汽車產品的關稅，而德國總理默克爾亦再一次向美國總統特朗普(Donald Trump)發出警告，稱若美國與各國的貿易戰全面爆發，那麼新一輪全球金融危機的到來將不可避免，短期內美國對全球貿易的態度料將影響市場大幅波動。

技術分析方面，歐羅/美元自5月29日觸及10個月低位1.1509後展開反彈行情，並一度收復1.1800關口至一個月新高1.1851，儘管其後歐羅/美元輾轉回落並於6月21日創下近11個月新低1.1507，但滙價始終企穩1.1500關口之上。目前歐羅/美元仍維持於1.1510-1.1720區間整理，需進一步突破阻力1.1720(從1.1851至1.1507下跌浪的61.8%斐波納契回吐水平)才有望重返1.1800附近區域。短期內投資者應重點關注周五(7月6日)凌晨2點公布的聯儲局6月議息會議紀要以及周五20:30公布的美國6月季調後非農新增就業職位，若美國數據表現不佳或可推動歐羅/美元突破1.1720並進一步升向1.1800甚至1.1850水平。但若非農數據表現強勁令歐羅/美元失守1.1650支持，後市或會再度考驗1.1600甚至1.1550水平。

策略方面，短期內若歐羅/美元突破1.1720區域，我們將買入歐羅，上望1.1840，跌穿1.1670止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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