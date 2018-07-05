國際財經

美國與德國據報正磋商妥協方案，以避免徵收汽車關稅，市場憧憬歐美汽車關稅風波最終能和平落幕，抵消部分中美預定明日正式向對方貨品徵收關稅的不明朗因素，歐洲股市早段走高。

截至本港時間下午3時54分，英國富時100指數報7599點，升25點或0.34%；德國DAX指數報12447點，漲129點或1.05%；法國CAC 40指數報5361點，升41點或0.78%；意大利富時MIB指數報21955點，漲268點或1.24%。

道指期貨暫報24252點，升89點。

美國駐德國大使格雷內爾(Richard Grenell)據報與德國多家汽車製造商，包括大眾汽車、戴姆勒、寶馬等公司的管理層會晤，磋商美國可能向歐盟汽車徵收關稅事宜。德國汽車工業協會警告，有可能把美國生產線轉移至中國。

另外，內地海關總署關稅徵管負責人表示，將在美方的加徵關稅措施生效後，即時實施對原產於美國的部分進口商品加徵關稅的措施。

美國總統特朗普再指責石油出口國組織(OPEC)推動油價上升，促請該組織成員採取行動，即時壓抑油價。油價反覆，紐約原油期貨現時每桶報74.16美元，升0.02美元或0.03%；倫敦布蘭特期油報78.02美元，跌0.22美元或0.28%。

美國今日稍後將公布6月ADP就業人數變動，以及上周首次申請申請失業救濟人數，市場預期分別為19萬及22.5萬人，前值分別為17.8萬及22.7萬人。能源資訊局(EIA)亦將公布統計結果，市場預期原油庫存將減少500萬桶，汽油與蒸餾油庫存分別減少75萬桶與68.5萬桶。