訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 15:54 國際財經

憧憬汽車零關稅 德意股市早段漲逾1%

放大圖片

美國與德國據報正磋商妥協方案，以避免徵收汽車關稅，市場憧憬歐美汽車關稅風波最終能和平落幕，抵消部分中美預定明日正式向對方貨品徵收關稅的不明朗因素，歐洲股市早段走高。

截至本港時間下午3時54分，英國富時100指數報7599點，升25點或0.34%；德國DAX指數報12447點，漲129點或1.05%；法國CAC 40指數報5361點，升41點或0.78%；意大利富時MIB指數報21955點，漲268點或1.24%。

道指期貨暫報24252點，升89點。

美國駐德國大使格雷內爾(Richard Grenell)據報與德國多家汽車製造商，包括大眾汽車、戴姆勒、寶馬等公司的管理層會晤，磋商美國可能向歐盟汽車徵收關稅事宜。德國汽車工業協會警告，有可能把美國生產線轉移至中國。

另外，內地海關總署關稅徵管負責人表示，將在美方的加徵關稅措施生效後，即時實施對原產於美國的部分進口商品加徵關稅的措施。

美國總統特朗普再指責石油出口國組織(OPEC)推動油價上升，促請該組織成員採取行動，即時壓抑油價。油價反覆，紐約原油期貨現時每桶報74.16美元，升0.02美元或0.03%；倫敦布蘭特期油報78.02美元，跌0.22美元或0.28%。

美國今日稍後將公布6月ADP就業人數變動，以及上周首次申請申請失業救濟人數，市場預期分別為19萬及22.5萬人，前值分別為17.8萬及22.7萬人。能源資訊局(EIA)亦將公布統計結果，市場預期原油庫存將減少500萬桶，汽油與蒸餾油庫存分別減少75萬桶與68.5萬桶。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。