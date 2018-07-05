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今日 15:12 中國財經 國際財經

景順料中國打贏貿易戰

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景順首席環球市場策略師Kristina Hooper表示，中國GDP增長受去槓桿影響料有所放慢，但能夠良好控制，惟中美貿易戰危機帶來不確定。

她指出，除了中國會採取報復行動，加拿大及歐盟亦準備對美國加徵關稅，對美國造成打擊，明年或因此削減10萬個工作崗位，所以中國有機會戰勝貿易戰。

另外，她預料新興市場今年會受壓，但已反映在今年以來的股市表現上，從增長角度而言，印度及印尼未來都有機會，兩個市場今年來已跑贏中國市場。她又預計，今年全球GDP增長為3.8%，但各市場表現將迴異。

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