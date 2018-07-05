國際財經

美國國務卿蓬佩奧(Mike Pompeo)今日啟程前往北韓，將與北韓領袖金正恩舉行會談，磋商落實朝鮮半島無核化、構建和平機制問題。

韓聯社報道，今次是蓬佩奧第三次訪問北韓。他會在平壤停留兩天，期間與北韓相關人士會面，基於上周末在板門店舉行的朝美會議結果進行後續磋商。

分析認為，今次「平壤談判」有望為勾劃無核化路線圖鋪平道路，蓬佩奧將確認北韓對無核化的誠意，並致力促使平壤就申報核計劃清單和棄核時間表作具體承諾。

蓬佩奧將在結束訪朝行程後飛往日本，與日韓外長舉行三邊會談，介紹訪朝磋商結果。