國際財經

巴西警方與檢察官公布，拘捕包括通用電氣(GE)拉丁美洲區行政總裁Daurio Speranzini Jr.在內的22名人士，以調查一宗涉及醫療器材招標的詐騙案。

有關招標是由里約熱內盧州政府進行。

檢察官表示，發出上述逮捕命令是為配合調查工作。該個代號「共振行動」的調查是涉及一間名為Into的創傷治療機構與37間公司。

根據檢察官向法院提交的文件，Speranzini涉案是與他之前出任Philips Medical Systems主管有關。Philips前銷售主管Frederik Knudsen也是今次尋求逮捕的人士之一。文件指稱，有證據顯示Speranzini與Knudsen涉及貪賄、操控投標與刑事詐騙等行為。

除了逮捕疑人外，警方也發出44份搜查令，被搜地點包括Philips與強生在當地的辦公地點。法庭凍結了總值12億雷亞爾(23.94億港元)的資產。

路透未能接觸Speranzini與Knudsen確認有關事宜。

GE發出通告，基於巴西警方的工作，暫停Speranzini職務。該公司表示，根據其了解，拘捕是與Speranzini任職另一間公司時的行為有關，而GE不是調查對象。

Philips所屬的Koninklijke Philips發表聲明，表示沒有現任領導層涉及案件，而該公司會配合當局的調查。

強生則指出，其行為符合巴西法例，也會配合調查。